Saiba como maximizar a eficiência do seu ‘eléctrico’ durante as férias

Tal como o DIÁRIO noticiou na passada sexta-feira, o Governo tem apostado na descarbonização, tendo investido 11,5 milhões de euros na substituição de veículos de combustão por eléctricos, públicos e privados.

Neste sentido e como estamos no Verão, a MOBI.E deixa algumas recomendações para os utilizadores de veículos eléctricos maximizarem a eficiência e o conforto durante as viagens.

Antes de iniciar uma viagem longa, siga as dicas da entidade gestora da rede de mobilidade eléctrica:

-Planeie a rota e identifique os postos de carregamento disponíveis adequados ao seu veículo ao longo do percurso.

- Utilize o site da MOBI.E ou as aplicações disponibilizadas pelo mercado para localizar postos de carregamento e verificar a sua disponibilidade em tempo real, evitando imprevistos e garantindo que tem uma estação de carga acessível durante a viagem.

- Para viagens longas, procure iniciar a viagem com o seu veículo totalmente carregado.

-Beneficie do crescente número de postos rápidos e ultrarrápidos nas principais vias e estradas nacionais, privilegiando a utilização destes postos de maior potência que estão estrategicamente posicionados para oferecer eficiência e reduzir o tempo de inatividade durante a viagem.

-Tenha em conta a potência da bateria do seu carro e não utilize um posto de potência superior, evitando gastos desnecessários.

A MOBI.E deixa ainda outras dicas: Aproveite paragens para refeições ou descanso a cada duas horas para carregar o veículo, otimizando o tempo de viagem; ajuste a temperatura interior do veículo para um nível confortável, mas eficiente, e evite viajar de vidros abertos e utilize modos de condução económica para aumentar a autonomia do veículo.

Além disso, utilize as ferramentas de monitorização que encontra no site da MOBI.E para monitorizar a disponibilidade dos postos de carregamento, tempos de espera e estado geral da rede; utilize a ferramenta de planeamento disponibilizada pela maioria dos veículos e as apps dos Comercializadores de Electricidade para a Mobilidade Eléctrica e ative as notificações para tomar decisões informadas durante a viagem.

Para mais informações sobre a rede de carregamento Mobi.E e dicas adicionais para viagens com veículos elétricos, pode sempre consultar o site.