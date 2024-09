O grupo madeirense de humor 4Litro levou este sábado, 7 de Setembro, o seu recente projecto artístico ‘Não Consigo ser Corrupto’ ao palco do auditório do Forum Machico. A peça de teatro contou com centenas de pessoas na plateia.

A encenação retrata o drama de Faustino, um político que tenta ser corrupto, mas não consegue.