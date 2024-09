Funchal aprova Orçamento Suplementar para concretizar dois projectos no valor de meio milhão

A apreciação e votação do Orçamento Suplementar 2024 é um dos pontos principais, na agenda de trabalhos da sessão ordinária da Assembleia Municipal do Funchal, que decorre esta manhã, no edifício dos Paços do Concelho.

Trata-se, conforme explicou Cristina Pedra, em declarações aos jornalistas, da quinta alteração modificativa ao Orçamento Municipal e visa acomodar a execução de dois projectos, financiados com fundos europeus, no valor aproximado de 500 mil euros.

"Nós em estamos sempre a trabalhar a candidaturas a fundos reginais, nacionais e europeus", destacou a presidente do Município, revelando que um projectos a incluir no Orçamento Municipal tem a ver com a prevenção de catástrofes e incêndios e o outro com a protecção da natureza.

Quando há a aprovação de projectos é preciso inscrever as rubricas de execução que permitem executar esses projectos" e, para tal, é necessária aprovação da Assembleia Municipal, explicou a autarca.

Nesta sessão serão também apreciada a situação financeira do Município, tendo Cristina Pedra assegurado que as contas do Funchal estão "equilibradas".