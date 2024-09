GR quer apresentar Orçamento para 2025 em Novembro

O secretário regional de Finanças disse, esta tarde, que o Governo Regional estima ter condições para apresentar o Orçamento da Madeira para 2025 em Novembro e remeteu a discussão do documento para início de Dezembro.

“Estamos nos trabalhos preparatórios de carregamento das propostas de orçamento por parte dos serviços. Estamos, finalmente, dentro de um quadro normal de preparação de um orçamento da Região. E a nossa estimativa é que, dentro do quadro parlamentar, possamos ter condições de apresentar uma proposta à Assembleia no final de Novembro e a sua discussão decorra nas primeiras semanas de Dezembro”, disse, aos jornalistas.

Rogério Gouveia falava durante uma visita ao varadouro de São Lázaro, no Funchal, onde, juntamente com o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), avaliaram projectos em curso.