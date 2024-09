Transportes por terra, mar e ar em alta no 1.º semestre de 2024

No que toca ao sector dos transportes na Madeira, os primeiros seis meses de 2024 saldam-se, resumidamente em mais passageiros nos autocarros e menos veículos novos adquiridos pelos residentes, aumento de 4,2% no movimento de passageiros nos aeroportos da RAM e mais passageiros em trânsito nos navios de cruzeiro e menos movimentação de mercadorias. Apesar de não ser totalmente positivo nos indicadores, no global, o sector dá bons sinais na primeira metade do ano, segundo dados divulgados esta quinta-feira pela Direcção Regional de Estatística da Madeira.

Transportes Terrestres

"De acordo com os dados apurados pela DREM, os transportes coletivos por meio de autocarro registaram, no 1.º semestre de 2024, um total de 16,0 milhões de passageiros, significando um incremento de 19,8% em termos homólogos. As carreiras urbanas transportaram 10,7 milhões de passageiros (+25,3% em comparação com o mesmo período em 2023) e nos interurbanos contabilizaram-se 5,2 milhões de passageiros transportados (+10,0% face ao mesmo período do ano anterior).

Entre janeiro e junho de 2024, venderam-se mais de 709,4 mil bilhetes a utilizadores dos teleféricos da Região (+6,2% que no 1.º semestre de 2023), sendo 95,0% para adultos, 3,6% para crianças e os restantes 1,5% para outro tipo de utilizadores (ex.: agricultores, residentes, estudantes, etc…). No mesmo período, as receitas totais foram aproximadamente de 8,8 milhões de euros, correspondendo a um acréscimo de 5,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Por sua vez, as Conservatórias da Região registaram, no 1.º semestre de 2024, a transferência de registo de 7 504 veículos automóveis usados, 86,8% dos quais ligeiros de passageiros e 12,1% ligeiros de mercadorias. Foram também registados 76 veículos pesados (1,0% do total). Em comparação com o 1.º semestre de 2023, o número de registos aumentou em 208, o que traduz um acréscimo homólogo de 2,9%.

Segundo a informação recolhida pela ACAP - Associação Automóvel de Portugal junto do Instituto de Registos e Notariado, no 1.º semestre de 2024, foi registado um total de 2 804 veículos novos adquiridos por residentes na RAM, o que, relativamente ao mesmo período em 2023, representou um decréscimo de 14,5%. De notar que esta variável corresponde às aquisições de veículos realizadas por entidades residentes na RAM, incluindo as feitas por empresas de rent-a-car, e não às vendas das concessionárias de automóveis que operam na RAM.

Os dados provisórios fornecidos pelo Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP) mostram que, no 1.º semestre de 2024, foram apurados 1 765 acidentes de viação com intervenção policial, o que significou uma quebra de 0,6% relativamente ao ano anterior. Existiram 516 vítimas (menos 52 que no mesmo semestre de 2023), das quais 486 foram contabilizadas como feridos ligeiros, 28 como feridos graves e 2 como vítimas mortais."

Transportes aéreos

"Os aeroportos da RAM registaram, no 1.º semestre de 2024, um movimento de passageiros na ordem dos 2 407,2 mil, o que representou uma variação homóloga positiva de 4,2%. Este crescimento foi transversal aos dois aeroportos da RAM, com a Madeira e o Porto Santo a registarem variações homólogas de +4,2% e +3,3%, respetivamente.

No semestre em análise, a ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM rondou os 86,8%, com o aeroporto da Madeira a atingir os 87,4% e o Porto Santo os 76,5%. No mesmo período do ano passado, as taxas de ocupação foram inferiores, de 83,2%, 83,9% e 70,9%, pela mesma ordem.

No que diz respeito à carga aérea, verificou-se nos aeroportos da RAM, no 1.º semestre do ano em análise, um acréscimo homólogo de 19,7%. As mercadorias descarregadas foram incrementadas em termos homólogos em 13,0%, enquanto as mercadorias carregadas apresentaram um crescimento de 44,3%."

Transportes marítimos

"No domínio dos transportes marítimos, contabilizaram-se, no 1.º semestre de 2024, 139 navios de cruzeiro entrados nos portos da RAM (menos 16 que no mesmo período do ano passado). Apesar do número de escalas ser menor do que no ano anterior, o número de passageiros em trânsito (337 431) aumentou face ao mesmo semestre de 2023 (+2,8%).

No semestre em análise, o Porto do Funchal recebeu 335 373 passageiros em trânsito, a larga maioria (91,1%) dos quais constituída por europeus. As nacionalidades predominantes foram a alemã (42,0% do total; +0,1% que o mesmo semestre de 2023), a britânica (40,1%; +22,9%) e a neerlandesa (1,3%; +32,6%). Note-se ainda que os passageiros do continente americano em trânsito no Porto do Funchal (8,0% do total) decresceram 35,7% face ao 1.º semestre de 2023. As nacionalidades que mais contribuíram para esta quebra foram a norte-americana (6,3% do total; -14,3% que no 1.º semestre de 2023), a canadiana (1,1%; -31,5%) e a brasileira (0,3%; -89,8%).

Na linha Madeira-Porto Santo, o número de passageiros rondou os 145,2 mil, diminuindo 5,9% em relação ao 1.º semestre de 2023.

A variação do movimento de mercadorias nos portos da RAM, neste semestre, foi globalmente negativa em comparação com o mesmo período do ano precedente (-4,4%). Para esta variação contribuiu o decréscimo observado no descarregamento de mercadorias (-5,5%), já que no carregamento de mercadorias foi registado um acréscimo de 5,4%.

De janeiro a junho de 2024, registou-se a entrada de 868 embarcações de recreio nas marinas da Região, com 1 980 tripulantes e passageiros.