BE desafia partidos da oposição a avançar com moção de censura ao Governo Regional

“Este episódio que nós tivemos aqui na nossa ilha com os graves incêndios é mais um episódio da irresponsabilidade que o governo regional tem tido ao longo de todo este trajecto. Foi irresponsável na gestão do incêndio, politicamente e a nível da gestão técnica de tudo o que aconteceu e foi negligente na prevenção”. Foi desta forma que Dina Letra, a coordenadora regional da Madeira do Bloco de Esquerda comentou o recente flagelo do fogo na ilha da Madeira e o facto de “em pouco mais de dez anos já terem ardido mais de 44 mil hectares”.

“Portanto, este governo não tem solução para os problemas que o território enfrenta, não actua na prevenção e ao fazê-lo está a dar azo que continue tudo isto a acontecer”, adverte.

Entende por isso que chegou a hora dos partidos com assento no Parlamento agirem em conformidade.

“É importante os partidos que apoiam este governo, que o apoiaram e que mantêm Miguel Albuquerque na governação, que façam uma reflexão sobre o que tem sido o trabalho do PSD ao longo destas décadas e que cheguem à conclusão que o governo está cansado, não tem ideias de mudança e tudo continuará igual se nada for feito. É preciso exigir responsabilidades políticas”, reclama.

Reconhece que “felizmente não há vítimas a lamentar, mas há danos nas pessoas, danos também psicológicos, quer na população, quer nos bombeiros que combateram este incêndio e que não têm tido qualquer auxílio, há danos no território e nós precisamos dar a volta a isto e é na Assembleia Regional que isso pode acontecer. Nós sabemos que haverá uma comissão de inquérito, sabemos o resultado das comissões de inquérito aqui na Madeira, mas é preciso ir mais além e é isso o desafio que nós também lançamos aos partidos que estão na oposição, que vão mais além”, propõe. No entender do BE-M “uma moção de censura deveria estar em cima da mesa, perante a actuação negligente e irresponsável do governo regional”, para justificar o desafio deixado aos partidos da oposição face à “gravidade da situação”.

Reiterou fazer todo o sentido que seja “o Governo da República suportar os meios aéreos de combate a incêndio que existem aqui na Madeira”.