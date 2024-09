“Quando os partidos não têm coragem de acompanhar o sentimento de censura que existe no meio do povo, está tudo dito”. Para o actual momento a frase é forte e foi escrita há minutos na página do Facebook do presidente da Câmara Municipal de Santana juntando o comentário à notícia do digital do DIÁRIO e na qual dava conta que o CDS não puxará ‘tapete’ a Albuquerque.

Esta tarde, no Parque Florestal do Chão dos Louros, José Manuel Rodrigues, líder dos centristas madeirenses, garantiu que não irá criar ondas de choque ao parceiro de incidência parlamentar na justa medida em que não vê matéria para tal e porque também continua a ser um “partido confiável”, concluindo-se que manter-se-á ao lado dos social-democratas rejeitando, se for o caso, uma Moção de Censura.

Ora, o autarca nortenho, eleito pela lista do CDS/PP e vice-presidente de José Manuel Rodrigues no último congresso, vem dando sinais de desagrado face à actual política e aparentemente discordará da decisão de não ratificar uma Moção de Censura ao governo Albuquerque.

“Quando os partidos não têm coragem de acompanhar o sentimento de censura que existe no meio do povo, está tudo dito”. Dinarte Fernandes, presidente da Câmara de Santana e vice-presidente do CDS

Dinarte Fernandes substituiu, em 2019, o então chefe do executivo municipal, Teófilo Cunha, quando este passou a integrar o Governo da Madeira, de coligação com o PSD, no qual exerce o cargo de secretário regional do Mar e Pescas e desde então tem tido posições de ruptura. O autarca chegou a ser indicado pela comissão política concelhia de Santana do PSD como candidato numa coligação CDS/PSD-PP nas autárquicas, mas decidiu avançar em listas próprias.

Com 36 anos elegeu como um dos seus principais projeCtos "fazer de Santana um concelho apelativo do ponto de vista do investimento".

O DIÁRIO tentou chegar à fala com o edil e dirigente centrista mas até ao momento não foi possível.