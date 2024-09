E uma moção de censura, não?!

No momento em que a Madeira ardia, Miguel Albuquerque e Pedro Ramos, teriam que interromper as suas férias e ficar na Ilha para acompanhar, junto das pessoas, o combate ao fogo. O regresso de Albuquerque ao Porto Santo para continuar as suas férias enquanto os madeirenses viviam numa angústia indescritível, é um comportamento irresponsável que deveria merecer a devida censura política. Censura política justificada, igualmente, pelo facto de ter recusado o apoio da República para combater os fogos, apoio aceite, posteriormente, apenas porque a pressão política e mediática a isso obrigou.

A resistência em aceitar e pedir ajuda teve como consequência o agravamento dos fogos e a destruição de parte importante do nosso património natural e de alguns bens das pessoas.

É verdade que, felizmente, não existiram vidas humanas a lamentar nem habitações destruídas. Mas isso aconteceu devido ao esforço abnegado de bombeiros e parte da população que, arriscando a própria vida, combateram heroicamente os incêndios enquanto os membros do governo atrás referidos iam a banhos na outra Ilha do arquipélago.

A recusa do governo regional em integrar a região no Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, uma estratégia de combate a incêndios e de proteção civil, criada em 2020, com o objetivo de agilizar e tornar mais rápido o acesso aos meios nacionais e internacionais disponíveis no combate aos incêndios e de auxílio às populações, é mais uma prova do desnorte de um governo cujo líder está de cabeça perdida e apenas tenta “salvar a sua pele”, a todo o custo.

Tendo em conta estas questões, e muitas mais que não cabem no âmbito deste texto de opinião, era expectável que a oposição representada no Parlamento madeirense avançasse imediatamente com uma moção de censura ao atual governo.

Todavia, estranhamente, ou talvez não, o PS e o JPP estão mais entretidos em avançar com comissões de inquérito, cujo efeito é zero, e de onde jamais sairá qualquer condenação política a este governo, apoiado pelo CH, PAN e CDS. Porque razão o PS e o JPP apenas fingem condenar o governo mas não são consequentes?! Medo de ir a eleições e de perderem força? Não é tempo de calculismos partidários. Os madeirenses precisam de livrar-se deste governo incompetente que já provou, tantas vezes, que não tem soluções para os problemas da Madeira.