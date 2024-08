Ireneu não vê sinais relevantes de censura ao governo por parte dos partidos

O Representante da República para a Madeira diz não ver nas posições dos principais partidos com assento no Parlamento Regional indícios para desejar a queda do minoritário Governo Regional.

Embora reconheça que “tudo é possível em política”, quando questionado sobre eventual Moção de Censura ao governo de Miguel Albuquerque, Ireneu Barreto chama a atenção para o que tem vindo a público por parte das forças partidárias.

“Se eu tenho estado a ler bem a situação não vejo os partidos mais importantes da nossa Região estarem a propor moções de rejeição. Vejo comissões de inquérito etc., mas moções de rejeição dos grandes partidos não encontro”, apontou, à margem da visita realizada ao Serviço Regional de Protecção Civil.

Aproveitou a ocasião para sublinhar que agora “precisamos de estabilidade, precisamos de sossegar as populações”. E também concluir que “continuamos a ter um turismo próspero que não é afectado por estes fenómenos”, disse.