CHEGA indignado com a forma como a ARM tem gerido os resíduos no Porto Santo

O partido CHEGA-Madeira, através do seu presidente e líder parlamentar, Miguel Castro, está indignado com a forma como a ARM (Águas e Resíduos da Madeira) tem gerido a situação dos resíduos no Porto Santo.

"A acumulação de lixo nas ruas e a recolha deficitária são motivos de grande preocupação para a população, que tem sido obrigada a intervir diretamente, fazendo chamadas para solicitar a recolha. Em diversas ocasiões, cidadãos têm reportado a presença de lixo espalhado em áreas públicas, o que tem gerado um clima de insatisfação generalizada", refere Miguel Castro através de uma nota de imprensa.

Estamos a receber inúmeras queixas acompanhadas por fotografias, mostrando a degradação das condições de higiene no Porto Santo. A ARM não está a cumprir o seu papel de forma eficaz, deixando os munícipes numa situação insustentável". Miguel Castro

O CHEGA-Madeira exige uma resposta rápida e eficaz por parte das autoridades competentes, de modo a restabelecer a limpeza e o bem-estar no Porto Santo.