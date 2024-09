AD Galomar no Campeonato Europeu de Equipas de Squash em Londres

Pelo segundo ano consecutivo, o squash nacional vai ter um representante madeirense no Campeonato Europeu de Squash, que este ano se realizará em Londres.

De 4 a 7 de Setembro, o Roehampton Club recebe a prova rainha do Squash por Equipas a nível nacional, e, onde, a Associação Desportiva Galomar ficou inserida no Grupo B, onde disputará a passagem à fase seguinte diante da equipa anfitriã, Roehampton Club, com os espanhóis Club Squash Algemesí, e com os irlandeses do Sutton LTC.

A equipa madeirense que, após a sua primeira participação neste evento, precisamente no ano passado, conseguiu o quinto posto da classificação geral, conta com os desempenhos de Rui Soares, campeão nacional absoluto e actual 57.º da classificação mundial, Pedro Pinto, Diego Pita, Ricardo Sardinha, Pascal Gomez e Borja Golan.

Os jogos inaugurais dos madeirenses em Londres estão marcado para amanhã, que tem pela frente uma jornada-dupla, diante dos espanhóis e irlandeses e termina no dia 5, diante da equipa inglesa.