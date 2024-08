António e Catarina Raminhos apresentam espectáculo em Outubro no Casino Madeira

No próximo dia 26 de Outubro, às 21h30, António e Catarina Raminhos vêm à Madeira apresentar o seu mais recente projecto "Não Prometemos Para Mais Ninguém", no Auditório do Centro de Congressos do Casino da Madeira.

Juntos há mais de 23 anos, tornando-se num dos casais conhecidos do grande público com um relacionamento mais longo, o duo promete apresentar uma "conversa verdadeira, animada, satírica, sarcástica, mas também emocional sobre casamentos e sobre duas pessoas que se conhecem profundamente e não têm medo, nem vergonha de abordar qualquer tema".

O espectáculo tem uma duração de 120 minutos e os bilhetes podem ser adquiridos por um custo de 17 euros, no site Bol.