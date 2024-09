'Paparazzi" controla entradas no edifício da sede do Chega Madeira

Contagem decrescente para o fecho da porta - e das urnas - neste domingo de eleições no Chega Madeira.

Na última hora têm sido poucos os militantes a entrar no edifício onde está instalada a sede do partido na Madeira. Contudo, defronte à entrada, no Largo do Chafariz, chama a atenção cidadão sentado num dos bancos da 'praceta' com o telemóvel permanentemente apontado para a entrada do edifício com a câmara ligada, 'controlando' as entradas e saídas dos presumíveis militantes do CH/M.

Enquanto isso, nos últimos minutos, vários militantes do partido, onde se inclui a candidata Magna Costa, marcam presença nas imediações da sede.

O Chega Madeira elege este domingo, 22 de Setembro, a nova comissão política, a Mesa e a Conselho de Jurisdição Regionais do partido.

A votos estarão três listas, encabeçadas por Miguel Castro, actual líder e deputado no Parlamento Regional, José Fernandes, deputado na Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, e Magna Costa, deputada e vice-presidente do Grupo Parlamentar do Chega no Parlamento Regional.