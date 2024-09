A Associação Ajuda a Alimentar Cães dá conta de "mais uma atrocidade cometida pelos humanos" a animais, na Madeira.

A Associação relata que no concelho da Ponta do Sol resgatou mais um cão, o Yumi, que foi "encontrado enclausurado em paletes de madeira, completamente preso, com a porta estava bem fechada com pregos, o que indicava que nunca abriram a porta e ele nunca saiu dali".

Na publicação feita nas redes sociais, é explicado que o animal quando foi resgatado estava "completamente encarcerado, às escuras, em cima das próprias fezes e urina, sem água e com a comida jogada em cima das fezes". Além disso, "o cheiro era insuportável e o local estava conspurcado".

"O Yumi só tem 3kg, está sujo, com rastas, infestado de pulgas, com otites e a viveu a vida toda nestas condições. Não viveu, sobreviveu. Foi resgatado hoje [ontem] pela Associação Ajuda a Alimentar Cães na Ponta do Sol. Acabou-se o sofrimento", pode ler-se na publicação.

A Associação informa ainda que, neste momento, está a tentar angariar o valor necessário para o Yumi ser castrado e assim conseguirem levá-lo à clínica. "Qualquer donativo da vossa parte é muito importante. Pedimos, por favor, que não fiquem indiferentes", sublinha.

Dados da Associação Ajuda a Alimentar Cães para transferência bancária:

𝗠𝗕𝗪𝗔𝗬: https://gateway.ifthenpay.com/url/E1KtNYyQ2X

𝗜𝗕𝗔𝗡:PT50 0010 0000 5209 0190 0019 1

𝗣𝗔𝗬𝗣𝗔𝗟:paypal.me/AAAC2014