Exposição no Hospital reforça papel do exercício físico na prevenção do suicídio e na saúde mental

Está patente ao público, no piso 0 do Hospital Dr. Hélio Mendonça, uma exposição de fotografia, da autoria de Raquel Gonçalves, que reforça o papel e o impacto que o exercício físico poderá ter na prevenção do suicídio e na qualidade da saúde mental de qualquer pessoa.

'Por Detrás de um Rosto', que pode ser apreciada entre 25 de Setembro até ao dia 14 de Outubro, foi criada, no âmbito de uma das palestras 'Naval Talks', promovida pelo Ginásio Naval Aquagym do Clube Naval do Funchal. Aquela que foi a 3.ª edição da iniciativa teve como tema 'O Impacto do Exercício Físico na Prevenção do Suicídio', procurando falar da importância e do impacto do exercício físico nesta problemática.

Em nota enviada às redacções, o Serviço de Saúde da Região (SESARAM) diz considerar "de extrema relevância a abordagem desta temática", justificando assim o associar-se a esta iniciativa, procurado, desta forma, "sensibilizar toda a comunidade para as medidas preventivas, passando a mensagem de que ninguém está sozinho".

As fotografias expostas estão relacionadas com o impacto do exercício físico na prevenção do suicídio e na saúde mental, inserido no 'Setembro Amarelo', o mês da conscientização do suicídio, mas também no mês de Outubro, quando se assinala a saúde mental.

"É importante ressalvar que a doença mental tem tratamento e que a identificação atempada dos sinais e sintomas destas patologias são importantes na prevenção do suicídio", reforça o SESARAM, salientando que existe ajuda disponível, seja nos cuidados de saúde primários (centros de saúde), seja no âmbito hospitalar, através do Serviço de Urgência ou da Consulta Externa. Existem, também, linhas telefónicas de apoio que podem ser utilizadas pelos cidadãos.