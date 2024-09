Duplicou o número de estudantes a reportar problemas de saúde mental

Bom dia. A imprensa de hoje, 20 de Setembro de 2024, traz várias temáticas de interesse, referenciando-se esta da saúde mental dos estudantes, mas também o tema do IRS Jovem, além do desfiar do novelo dos fogos florestais, entre outros.

No semanário Expresso:

- "Investigadores da PJ e da GNR desmentem tese de Montenegro"

- "Primeiro-ministro falou em 'interesses que sobrevoam' os incêndios. Forças de segurança dizem não ter provas disso"

- "Reportagem: 'Nem os bombeiros entravam, nem nós saíamos'"

- "Sem gestão de combustíveis há um barril de pólvora"

- "Em quatro dias arderam 92 mil hectares, no resto do ano foram só 17 mil"

- "Prevê-se que chova menos 50 por cento até dezembro"

- "António Mexia escondeu 6 milhões em 'offshore'"

- "Ex-CEO da EDP depositou fortuna em dólares nas Ilhas Virgens Britânicas"

- "Ministério Público desconhecia existência da 'offshore'"

- "Mexia é arguido desde 2017 por suspeitas de corrupção"

- "Rapaz que agrediu colegas pesquisava 'sites' nazi"

- "Maria Luís Albuquerque foi escolhida em abril"

- "'Walkie-talkies' e 'pagers' são novas armas de Israel"

- "País de luto pelos incêndios"

- "Fundação Obama escolhe português"

- "Há 1.044.606 imigrantes legais"

- "'Blitz' celebra 40.º aniversário"

No semanário Nascer do Sol:

- "22 anos depois da revelação do escândalo da Casa Pia. Bibi vive na rua e pede ajuda a quem o denunciou"

- "Armindo Azevedo, grão-mestre da Grande Loja Legal/Regular de Portugal: 'Temos membros de todos os quadrantes políticos'"

- "OE 2025 / Marcelo confirma eleições antecipadas se não houver Orçamento"

- "Sol de Verão / Inês Sousa Real: 'Admiro Guterres'. Gigi: 'Redes, só as dos pescadores'"

- "Portugal Amanhã. Previsões 2024/2025: Economia abranda e prudência política precisa-se"

- "Herman José: 'Desistir da minha arte nunca foi opção'"

No Público:

- "Duplicou o número de estudantes que reportam problemas de saúde mental"

- "Yuval Noah Harari: A inteligência artificial pode 'significar o fim da democracia'"

- "Novas medidas no OE podem pôr Portugal em colisão com regras europeias"

- "Direito de resposta: 'Esclarecimentos sobre o serviço 'prime' da eDreams"

- "Orçamento - PS coloca ónus de eleições em Marcelo e Montenegro"

- "Artigo científico. O gato mais citado do mundo chama-se Larry"

- "Incêndios. Em Águeda, Sandra e Fausto apanharam o susto das suas vidas, mas fogos já dão tréguas"

- "Futebol. Benfica entra a ganhar na Liga dos Campeões com triunfo no 'inferno' de Belgrado"

No Correio da Manhã:

- "Almofada para pensões futuras. Reformas garantidas para mais 20 meses"

- "Estrela Vermelha-Benfica (1-2). Magia turca embala Benfica na Europa"

- "Sporting. Alerta com lesão de Inácio"

- "[Incêndios] Autarca lamenta falta de apoio: 'Ministra tinha o telefone desligado'. Margarida Blasco diz que o número não era dela"

- "Juros caem mas pesam 60% na prestação"

- "Mãe em estado crítico. Feto encontrado morto em armário"

- "Revelações. 'Bibi' saiu da cadeia e foi viver para a rua"

- "Guimarães. Falha no caso da grávida que morreu após alta"

- "Leiria. Jovem de 18 anos viola mulher de 47"

No Jornal de Notícias:

- "Milhares de portugueses esperam há meses por apoio na habitação"

- "Estrela Vermelha 1-2 Benfica. Otomanos. Turcos Akturkoglu e Kokçu marcaram no arranque vitorioso das águias na Champions"

- "Gondomar: 'A minha cidade parecia um inferno'"

- "Burla milionária na Obra Diocesana do Porto"

- "Arqueologia. Relíquia achada no metro ainda sem destino"

- "Lisboa. Sem-abrigo retirados da Gare do Oriente"

- "Bragança. Doença hemorrágica em bovinos alarma"

- "Sporting. Alvalade perde fosso e cria lugares de luxo"

- "FC Porto. Dragões no berço com leões na mira"

No Diário de Notícias:

- "Entrevista DN/TSF - António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros: No combate aos fogos 'quem esteve mal no terreno foi a Proteção Civil'"

- "Citibank escolhido para assessorar a privatização da TAP"

- "Aniversário. 90 anos de Sophia Loren: A beleza não acaba"

- "Liga dos Campeões. Classe turca ajuda Benfica a vencer o Estrela Vermelha por 2-1"

- "Escolas pedem medidas de reforço de segurança"

- "Madeira. Governo de Miguel Albuquerque pressionado por 'Operação Ab Initio'"

- "Presidenciais. Sindicatos nos EUA preferem não escolher entre Kamala e Trump"

No Negócios:

- "Luís Cabral, diretor do Nova SBE Public Policy Institute: 'O IRS jovem é uma gota no oceano'"

- "O que nos contam os impostos? Xavier de Basto (considerado o pai do IVA) e os fiscalistas Sérgio Vasques e João Amaral Tomaz partilham as suas memórias"

- "Promessa da AD retira margem para negociar OE e descer IRC"

- "Banca sabe hoje sentença. Cartel ou conversas benévolas?"

- "Espanha ameaça 'reinado' da dívida pública nacional"

- "Carlos Mota dos Santos, CEO da Mota-Engil - Sem talento local, empresas não ficam muito tempo num país"

No O Jornal Económico:

- "Governo mais isolado na defesa do IRS Jovem"

- "A luta continua para os bancos: seguem-se recursos"

- "Grupo Pestana investe 100 milhões em projeto imobiliário em Porto Covo"

- "Ensaio. O que será do Benfica? Martim Avillez Figueiredo e a assembleia decisiva"

- "Tiago Craveiro, conselheiro de Ronaldo, próximo de António Costa"

- "Luxo está em crise na China, na Avenida da Liberdade cresce"

- "Lisnave tem plano para investir mais 400 milhões"

- "Carga regulatória sobre as empresas na mira do PSD"

- "Inflação continua a cair e empurra BCE para novo corte"

No O Jogo:

- "E. Vermelha 1-Benfica 2. Estrela encarnada. Turcos Akturkoglu e Kokçu garantem vitória, mas águias não evitam calafrios finais"

- "Bah saiu lesionado e vai ser reavaliado em Lisboa"

- "FC Porto. Reforços instantâneos"

- "Moura [e] Nehuén Perez - Lateral e central foram titulares na primeira oportunidade. Já não acontecia desde 2021"

- "Sporting. Leões pensam dez anos mais à frente"

- "Plano estratégico 2024-34 pretende dar um 'salto quântico'. Recompra do Alvaláxia na agenda"

- "Sporting. Remodelação do estádio vai avançar // Abertura do capital da SAD a parceiro minoritário"

- "Futsal. Triunfo [3-2] sobre o Tajiquistão vale lugar nos 'oitavos' do Mundial. Portugal engata a segunda"

No Record:

- "Estrela Vermelha-Benfica (1-2). Turcos na manga. Aliança otomana dá triunfo no arranque da Champions"

- "Leão apresenta o futuro. Os detalhes da renovação de Alvalade e não só"

- "Sporting. Franco Israel promete luta na baliza"

- "Liga dos Campeões feminina. Sporting-Real Madrid (1-2). Balde de água fria aos 90'+5"

- "FC Porto. Diogo Costa assume comando. Estatuto reforçado dentro do plantel"

- "Mundial de Futsal. Portugal-Tajiquistão (3-2). Seleção confirma oitavos"

- "Mundial de Hóquei em patins. Portugal-Inglaterra (13-1). Elas já estão nas meias-finais"

E no A Bola:

- "Estrela Vermelha-Benfica (1-2). As novas estrelas vermelhas. Akturkoglu e Kokçu marcaram os golos do triunfo em Belgrado e confirmaram os bons sinais deixados com o Santa Clara"

- "Sporting. Leão do futuro. Vice-presidente André Bernardo confirma que há porta aberta a investidor minoritário"

- "FC Porto. 'Otávio é muito forte mentalmente', palavra de João Pedro Sousa, primeiro treinador do central em Portugal"

- "Futsal. Portugal-Tajiquistão (3-2). Segunda vitória e oitavos já garantidos"

- "Andebol -- Champions. Sporting goleia Frederica na Dinamarca (37-19).