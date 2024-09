Paulo Cafôfo defende "frente autonómica" entre PS-Madeira e PS-Açores

Paulo Cafôfo destacou, hoje, "a convergência que deve existir entre o PS-Madeira e o PS-Açores", considerando que "ambas as regiões autónomas têm problemas comuns e que os socialistas insulares podem, conjuntamente, encontrar as soluções que a Madeira e os Açores precisam".

O presidente do PS-Madeira falava este sábado no XIX Congresso Regional do PS-Açores, que decorre na ilha de São Miguel e que marca a transição para a liderança de Francisco César à frente dos destinos do partido.

Os desafios e problemas comuns entre as suas regiões levaram mesmo Paulo Cafôfo a defender uma “frente autonómica” entre o PS-Madeira e o PS-Açores. “Nós somos autonomistas por convicção, ao contrário do PSD-Madeira e do PSD-Açores, que o são por conveniência e estão sempre a culpabilizar os outros para tapar a sua incompetência e incapacidade em resolver os problemas”, afirmou.

O líder dos socialistas madeirenses diz que o PSD-Madeira e o PSD-Açores "usam a Autonomia para servirem-se dela, para governar não para as pessoas, mas para o partido e para si próprios”.

No caso concreto dos Açores, acusa o Governo Regional de conduzir os destinos da região "olhando para o retrovisor, sempre a olhar para trás e culpabilizando o PS”.

Por outro lado, Paulo Cafôfo considerou que a Madeira e os Açores “precisam de um sobressalto cívico, o qual tem de ser liderado pelo PS, porque é um partido progressista e que tem a responsabilidade e a capacidade de transformar, ao contrário do PSD, que só se interessa pelo imediato e para quem “o futuro pouco importa”.

Na reunião magna dos socialistas açorianos, o líder do PS-Madeira deixou ainda um agradecimento ao presidente cessante, Vasco Cordeiro, assinalando "todo o trabalho desenvolvido e as lutas travadas, muitas delas comuns às duas regiões". Já a Francisco César, Paulo Cafôfo endereçou os votos de "sucesso" enquanto “precursor de um novo ciclo”.