Chega-Madeira esconde votação para liderança regional

O Chega elege hoje a nova liderança regional. O acto eleitoral começou às 10 horas e prolonga-se até às 19 horas, na sede regional, ao Largo do Chafariz. O DIÁRIO esteve há pouco no local, mas foi impedido de fazer imagens e ninguém, da organização do acto eleitoral, se predispôs a falar. “Não está autorizado”, disse-nos uma jovem que, à entrada da sala onde decorre a votação, controlava o ritmo das entradas.

Para votar estavam cerca de 20 pessoas, sendo certo que pela sede já passou uma das candidatas, Magna Costa, que encontrámos já a abandonar o edifício.

A estas eleições apresentam-se três listas. O actual líder, Miguel Castro encabeça da Lista A. José Fernandes, deputado municipal em Câmara de Lobos lidera a lista B e Magna Costa, deputada à Assembleia Legislativa, a lista C.

São cerca de 500 os militantes do Chega que estão em condições de votar. O número é aproximado, pois o partido também não o revela e já disse que os resultados serão apresentados em percentagem e não em número de votos.