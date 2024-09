Tiroteios em duas casas no mesmo bairro na África do Sul fizeram 17 mortos

Dezassete pessoas foram mortas em dois tiroteios que ocorreram muito perto um do outro, numa cidade rural da África do Sul, anunciou hoje a polícia.

As vítimas eram 15 mulheres e dois homens, disse, adiantando que uma outra pessoa estava em estado crítico no hospital.

A porta-voz da polícia nacional, brigadeiro Athlenda Mathe, disse, em comunicado, que estavam a decorrer buscas pelos suspeitos.

Os tiroteios ocorreram na sexta-feira à noite na cidade de Lusikisiki, na província do Cabo Oriental, no sudeste da África do Sul.

Um vídeo divulgado pela polícia mostra que os tiroteios ocorreram em duas casas no mesmo bairro.

Doze mulheres e um homem foram mortos numa casa e três mulheres e um homem foram mortos na outra casa, segundo a polícia.