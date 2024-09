Funchal entre 17 candidatas a iniciativa 'Amar a Praia'

A Praia Formosa, no Funchal, mais precisamente um projecto da FrenteMar Funchal, que tenta manter aquela praia limpa, é candidata entre 17 para ser a para mais limpa de Portugal. O concurso 'Amar a Praia 2024', desenvolvido pela associação Bandeira Azul, JÁ ABRIU AS VOTAÇÕES.

"Depois de lançado o desafio aos concessionários das praias de Portugal para partilharem as suas iniciativas sustentáveis, chegou a vez dos portugueses participarem no concurso 'Amar a Praia', votando até 30 de Setembro na sua praia e projeto preferido", informa uma nota de imprensa. "Desenvolvido pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE), com o apoio da P&G Portugal, este concurso destaca e premeia anualmente as iniciativas de proteção ambiental dos concessionários das praias costeiras e fluviais".

Assim, saiba que "as votações decorrem no site do Concurso Amar a Praia 2024 – Bandeira Azul (abae.pt), onde se pode conhecer as 17 iniciativas desenvolvidas pelos concessionários e municípios que estão este ano a concurso e que foram promovidas em vários pontos de Portugal".

Foto DR/ABAE

O comunicado faz um breve resumo de cada uma das praias candidatas.

O Sublime Comporta Beach Club participa com um projeto de observação de fauna marítima, depois de se ter destacado em 2023 com um projeto de introdução e alteração de alguns equipamentos de apoio na praia e que ficou em 3º lugar no concurso. O Município de Sesimbra, que em 2022 ganhou o 2º lugar com um projeto para reduzir a presença de pontas de cigarro na areia das praias, apresenta a concurso as papeleiras inteligentes com um compactador interno alimentado por um painel solar que lhes confere uma capacidade de armazenamento muito superior às papeleiras convencionais.

O Município de Leiria, vencedor em 2022, concorre este ano com dois projetos: o trabalho desenvolvido pelo Centro Azul e Biblioteca de Praia, na área da sensibilização ambiental, e o trabalho desenvolvido no Centro de Interpretação Ambiental, com uma campanha de sensibilização para manter a praia livre de pontas de cigarros. Quem também tenta combater o impacto ambiental das “beatas” nas praias é o Município de Albufeira que instalou dispensadores de cinzeiros nas suas praias. O concessionário da Praia da Areia Branca, na Lourinhã, juntou-se à causa com uma estratégia de marketing com QR Code com vista à interação com as camadas mais jovens que frequentam as praias.

Foto DR/ABAE

O Município de Torres Vedras apostou em ações de sensibilização focadas na educação ambiental para a correta deposição de resíduos e num projeto de promoção de economia circular que utiliza as algas recolhidas nas praias como fertilizante natural numa vinha. Para o Município de Mafra, o Miguel e a sua família, moradores no concelho, são os Campeões da Sustentabilidade da Praia do Sul. Miguel “Jagoz” pratica diariamente plogging, uma prática desportiva que combina caminhada com coleta de lixo, motivando outras pessoas a fazer o mesmo.

O Município de Cantanhede promoveu a participação ativa da população na defesa ambiental da Praia da Tocha, empoderando os jovens enquanto líderes na defesa ambiental. Animalixo Marinho é o nome da iniciativa apresentada pelo Município de Lagos que fomenta a expressão criativa, através da utilização de lixo marítimo e que levou à construção de um animal marinho, como se fosse um puzzle de lixo.

"É um orgulho continuar a apoiar a Associação Bandeira Azul através deste projeto que tem tanto impacto nas praias portuguesas. Ano após ano, vemos uma clara evolução da iniciativa e do envolvimento de todos, desde os concessionários à população em geral." Sónia Valentim, Diretora de Marketing da P&G Portugal

Nas praias da Foz do Arelho, no Município das Caldas da Rainha, o lema desta época balnear foi "O que é da esplanada não voa para a praia", com uma campanha de sensibilização para o problema do arrastamento de resíduos leves para as praias, devido ao vento. O Município do Funchal desenvolveu várias atividades de educação ambiental promovidas por uma bióloga sobre a relação do sargaço com o ecossistema.

Foto DR/ABAE

O concessionário Costaterra Experience, na costa alentejana, aboliu totalmente a utilização de embalagens plásticas e ofereceu água gratuitamente em embalagens reutilizáveis no bar e restaurante da praia. Também apostou na inclusão social com a instalação de uma rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, a disponibilização de uma cadeira de rodas e, entre outras iniciativas, sinalética adaptada ao daltonismo.

A APRISOF – Associação de protecção dos Rios Sousa e Ferreira, apostou na recolha e classificação diária de resíduos, recolha de biomassa e colocação na duna e registo da biodiversidade em plataformas de ciência cidadã. Nas praias de Vila Nova de Gaia também há boas iniciativas para partilhar e votar! No areal da praia de Canide Norte foi criada uma piscina especial e o projeto “Águas de Gaia – Vamos para a Praia, o carro fica em casa” promoveu-se a utilização da bicicleta nos acessos à zona balnear.

"Esta parceria continua a fazer todo o sentido, sobretudo neste ano em que trabalhamos sob o mote da Liderança Azul. Procuramos destacar as pessoas que, através das suas ideias e ações, fazem a diferença: concessionários de praia que vão mais além nas suas práticas sustentáveis; moradores que organizam a limpeza das margens de um rio; o artista que dá forma às suas obras com plástico que deu à costa ou o professor de uma aldeia que promove a educação ambiental, por exemplo. O 'Amar a Praia' revela, a cada ano, as melhores práticas de quem está diariamente nas praias e enquanto tivermos bons exemplos para partilhar, faz sentido procurá-los e promovê-los." Catarina Gonçalves, Coordenadora Nacional do Programa Bandeira Azul

Para apurar os vencedores, a votação do público será somada à votação do júri, composto pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação, P&G, Agência Portuguesa do Ambiente (ARH´s), Direção Geral Autoridade Marítima, DRAAC, Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos e Federação Portuguesa de Concessionários de Praia. As três praias mais votadas serão premiadas com equipamentos de apoio aos concessionários, como peneiras de areal, compactadores de latas, dispensadores de cinzeiros e sistemas de estacionamento de bicicletas", conclui o artigo.