Bombeiros Voluntários Madeirenses em treino no teleférico do Jardim Botânico

A equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses esteve esta sexta-feira, 20 de Setembro, a realizar um treino no teleférico do Jardim Botânico, no Funchal.

Os 12 elementos da equipa praticaram técnicas de socorro utilizando um novo equipamento para progressão no cabo, para terem acesso às cabines e realizar a evacuação destas, em caso necessário.

"Este teleférico pela complexidade das suas estruturas, inclinações e acesso as torres, torna-se muito exigente para os operacionais, o que requer que os mesmos estejam rotinados com os procedimentos", lê-se numa publicação da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Ver Galeria Foto Facebook/ Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Madeirenses

Neste treino foi simulada a retirada de dois ocupantes na linha sul a uma distância de 250 metros.

O simulacro contou ainda com a presença de um elemento de comando que procedeu a montagem do Posto de Comando Operacional.