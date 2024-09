População estrangeira residente na RAM volta a atingir um valor recorde

A Direcção Regional de Estatísticas da Madeira (DREM) dá conta que a população estrangeira residente na Região Autónoma da Madeira (RAM) a 31 de Dezembro de 2023 totalizava 14.060 pessoas , o valor mais elevado desde 2008 (primeiro ano da série temporal existente), o que representa um aumento de 19,2% face a 2022 (+2 267 pessoas).

A população estrangeira representava 5,5% da população residente na Região em 2023 (256 622 pessoas).

"Os nacionais da Venezuela (15,5%), Reino Unido (10,3%), Brasil (10,3%), Alemanha (10,0%) e Itália (5,2%) continuam a se constituir como as principais comunidades estrangeiras a residir na Região. Deste grupo de cinco nacionalidades, destaca-se que a nacionalidade brasileira foi a que registou um maior incremento (mais 370 pessoas; +34,3%) no número de estrangeiros detentores de títulos de residência (1 080 em 2022 para 1 450 em 2023). Além disso, os estrangeiros de nacionalidade brasileira foram os principais impulsionadores do aumento da população estrangeira registado na Região entre 2022 e 2023, contribuindo com 3,1 pontos percentuais (p.p.) para o aumento de 19,2% acima referido. Nas posições seguintes, surgem os nacionais da Alemanha, Rússia e Estados Unidos da América, que concorreram com 2,6 p.p., 1,7 p.p. e 1,4 p.p., respetivamente, para aquele incremento. Já o número de estrangeiros de nacionalidade venezuelana baixou 6,1% entre 2022 e 2023: de 2 323 para 2 182, respetivamente", refere a DREM.

É no concelho do Funchal que se concentra a maior parte da população estrangeira (52,6% do total da Região), seguindo-se Santa Cruz (13,0%) e Calheta (9,4%). Por género, há uma ligeira preponderância do sexo masculino (50,9%) sobre o feminino (49,1%).

Os municípios onde a população estrangeira tem maior peso no total dos seus residentes são: Calheta (11,9%), Porto Santo (10,0%), Ponta do Sol (6,9%) e Funchal (6,9%).