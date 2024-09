Valor da renda da casa cresceu 18% em um ano

No 1.º semestre de 2024 (últimos 12 meses), "o valor mediano das rendas dos 1.305 novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares, celebrados na RAM, foi de 9,09 €/m2, o valor mais elevado da série existente (com início no 2.º semestre de 2017). Relativamente ao semestre precedente, observou-se um acréscimo de novos contratos de 3,5%, e um aumento de 9,1% no valor mediano das respetivas rendas. Comparativamente ao 1.º semestre de 2023, observaram-se, pela mesma ordem, variações de -0,2% e de +17,9%", informa hoje a DREM, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística.

Salienta a Direcção Regional de Estatística da Madeira que "entre as 26 regiões NUTS III, a RAM posicionou-se como a terceira região com o valor mediano das rendas mais elevado (9,09 €/m2), atrás da Grande Lisboa (12,50 €/m2) e da Península de Setúbal (9,49 €/m2). Note-se que a média nacional correspondia a 7,60 €/m2".

Note-se que "considerado o limiar mínimo (30 transações) estabelecido para efeitos de difusão, apenas foi possível disponibilizar dados para o Funchal, seus municípios contíguos (Câmara de Lobos e Santa Cruz), Ribeira Brava, Machico e Calheta. No período em referência, o Funchal concentrou 837 dos 1.305 novos contratos de arrendamento, seguido de Santa Cruz com 187, Machico com 59, Câmara de Lobos com 57, Calheta com 50 e Ribeira Brava com 36", refere.

Foto DREM

Naturalmente, "no que diz respeito ao valor mediano de rendas entre municípios, verifica-se que o Funchal (10,75€/m2) registou o valor mais elevado" e "o único a superar o valor da Região (9,09 €/m2)". Seguem-se Santa Cruz (8,68€/m2), Ribeira Brava (6,81€/m2), Machico (6,67 €/m2), Câmara de Lobos (6,25 €/m2) e Calheta (4,85€/m2)".

Além disso, estabelecendo um ranking dos municípios do país, "o Funchal surge em 8.º lugar, em termos de renda mais elevada, depois de Lisboa, Cascais, Oeiras, Porto, Almada, Amadora e Odivelas", ou seja o principal município da área metropolitana do Porto e os restantes da área metropolitana de Lisboa. "No semestre anterior, o Funchal ocupava a 11.ª posição".

"Limitando a análise ao 2.º trimestre de 2024, constata-se que o valor mediano das rendas na RAM foi de 10,26 €/m2, traduzindo um aumento de 27,6% em termos homólogos e de 23,2% em termos trimestrais. No Funchal, esse mesmo valor rondou os 12,33€/m2, subindo 37,5% comparativamente ao mesmo trimestre de 2023 e 27,4% face ao trimestre anterior", conclui a DREM.