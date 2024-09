Madeira tem mais de 50 mil vacinas contra a gripe disponíveis

A Madeira dispõe de 50.600 vacinas contra a gripe e 20.260 vacinas contra a covid-19.

Nas primeiras horas após o arranque da campanha sazonal, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil deu conta de que mais de 200 pessoas já tinham sido inoculadas contra a gripe e outras 16 contra a covid-19.

Pedro Ramos foi uma dessas pessoas, tendo optado por ‘tomar’ as duas vacinas, num gesto que deverá ser interpretado como um incentivo e um exemplo para toda a população, no que disse ser um gesto de saúde pública.

O governante referiu, ainda, que a Região adquiriu outras 2.500 doses mais elevadas da vacina da gripe para idosos institucionalizados e para cidadãos com 80 ou mais anos.

Pedro Ramos não se pronuncia sobre buscas no IASaúde e detenção de Bruno Freitas O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, que tem a tutela do Instituto de Administração da Saúde (IASaúde, recusou qualquer comentário em relação às buscas ontem realizadas naquele instituto e a detenção do seu presidente, Bruno Freitas, no âmbito da operação 'Ab Initio'.

No total, a Madeira conta investir 500 mil euros na compra de todas estas vacinas.

Ao final da manhã de hoje, no Centro de Saúde do Bom Jesus, onde assinalou o arranque da campanha da nova época gripal, o secretário regional manifestou o desejo de ver a adesão dos madeirenses a esta vacinação aumentar, esperando que a mesma "seja o mais alta possível", já que, na sua leitura, "isso significa que estamos a ter um verdadeiro papel de cidadania na nossa comunidade".

A importância de se vacinar foi argumentada pelo também médico com o facto de se "verificar que ainda continua a morrer gente com situações de gripe, gente com situações de covid-19", realçando que o objectivo da nova campanha "é continuar a proteger o nosso sistema imunitário", notando a "duração limitada" da protecção conferida, que obriga a reforços anuais.

Na campanha anterior (entre Setembro de 2023 e Maio de 2024), vacinaram-se, na Madeira, 45.201 pessoas contra a gripe e 15.599 contra a covid-19. Pedro Ramos garantiu que não houve vacinas desperdiçadas e que as aquisições feitas este ano tiveram em conta a adesão do ano passado, com uma margem para aumentar e havendo a possibilidade de adquirir mais quantidade caso a procura seja superior às aquisições já feita.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil notou, também, que a vacinação vai decorrer em todos os centros de saúde da Região, podendo os interessados dirigir-se à unidade pública de saúde da sua área de residência, notando que, em algumas situações, poderão existir horários preferenciais para a inoculação, ainda que ninguém deva ficar sem resposta ao interesse manifestado.

Dada a cobertura assegurada pelos centros de saúde, Pedro Ramos voltou a afirmar que não se torna necessário a inclusão das farmácias comunitárias na rede de pontos de vacinação gratuita em função dos critérios definidos, ao contrário do que aconteceu durante a pandemia e no processo de testagem massiva da população, momento em que as farmácias, aravés da sua Associação Nacional, desempenharam um papel relevante na protecção e no apoio da implementação das medidas de contenção do coronavírus decretadas pelo Governo Regional.

Na Madeira, a vacinação contra a gripe é gratuita para cidadãos com 50 ou mais anos, enquanto a da covid-19 está disponível para todos os cidadãos de qualquer idade, sem qualquer custo associado.