Miguel Nunes venceu a terceira classificativa do Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos, fazendo menos 1.5 segundos do que João Silva.

Miguel Caires fez o terceiro registo com mais 7.6 do que o primeiro.

Na classificação do rali, Silva lidera com 9.3 segundos de vantagem sobre Miguel Caires, que tem Miguel Nunes logo atrás a 1.5 segundos.