Sporting consegue o seu melhor arranque na I Liga em mais de três décadas

O campeão em título Sporting selou hoje o seu melhor arranque na I Liga portuguesa de futebol em mais de três décadas, ao vencer no reduto do Estoril Praia por 3-0 e somar o sétimo triunfo em outros tantos encontros.

O conjunto comandado por Rúben Amorim superou o melhor registo do século, os seis triunfos de 2017/18, sob o comando de Jorge Jesus, e igualou as segundas melhores marcas da história do clube, os sete triunfos a abrir de 1947/48 e 1950/51.

Melhor do que a atual série apenas os 11 triunfos de 'rajada' no arranque da época 1990/91, sob o comando do treinador brasileiro Marinho Peres.

Há 34 anos, os 'leões' só foram parados à 12.ª jornada, quando empataram a dois golos no reduto do Desportivo de Chaves, numa temporada em que acabaram o campeonato, a 38 jornadas, no terceiro lugar, atrás do campeão Benfica e do 'vice' FC Porto.

Para já, o registo é de sete vitórias, num ciclo que começou com um triunfo por 3-1 na receção ao Rio Ave, seguindo-se duas goleadas fora, face ao Nacional, por 6-1, e ao Farense, por 5-0, e, à quarta jornada, uma vitória em casa por 2-0 sobre o FC Porto.

Depois, o Sporting somou três triunfos consecutivos por 3-0, em Arouca, na receção ao AVS, e, hoje, na Amoreira, com tentos do moçambicano Geny Catamo (24 minutos), do japonês Morita (31) e de Daniel Bragança (90+1).

No campeonato, para encontrar registos idênticos ao do atual Sporting não é preciso recuar muito, já que o Benfica venceu os sete primeiros jogos em 2021/22 e 2022/23.

Além do pleno dos triunfos, os 'leões' também contam com o ataque mais concretizador, com 25 golos marcados, e a defesa menos batida, com dois sofridos.

À sétima jornada, é preciso recuar quase 50 anos para encontrar um ataque tão concretizador, o do Benfica de 1975/76. Mais do que 25 golos, só em 1972/73, quando os 'encarnados' somaram 34, rumo a um título alcançado com 23 triunfos nos primeiros 23 jogos.

Em 1989/90, o Benfica marcou 27 golos nos jogos das primeiras sete jornadas, mas nunca deteve este registo, já que o encontro da primeira ronda (5-1 ao Vitória de Setúbal) apenas foi realizado após a 11.ª ronda.

Apesar de hoje ter ficado pela primeira vez em 'branco' na prova, o sueco Viktor Gyökeres, que havia faturado nos últimos nove jogos em que tinha participado, segue destacadíssimo na liderança dos marcadores, com 10 tentos.

Quanto ao aspeto defensivo, nenhuma equipa apresentava tão poucos golos sofridos à sétima ronda desde o Beira-Mar, agora no quarto escalão, de 2011/12, e um registo melhor desde o FC Porto de 2007/08 -- apenas um concedido.

A formação de Rúben Amorim vai prosseguir a sua 'saga' no campeonato em 05 de outubro, dia em que recebe o Casa Pia, em encontro da oitava jornada da I Liga 2024/25.