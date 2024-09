PS diz que chumbo da DRC ao estacionamento na Praça do Município vem comprovar a irresponsabilidade do PSD

O parecer negativo da Direção Regional de Cultura (DRC) em relação à construção de um parque de estacionamento subterrâneo na Praça do Município só vem comprovar que esta promessa eleitoral feita pelo PSD é “completamente irresponsável” e representa "um atentado contra o património".

Quem o afirma é Andreia Caetano, responsável pelo grupo do PS na Assembleia Municipal do Funchal, que salienta que esta posição assumida pela DRC só vem dar razão aos alertas deixados pelos socialistas. “Como seria expectável, pelo menos para os mais sérios, esta era uma obra condenada à nascença”, afirma a deputada, elogiando a decisão da DRC.

Em nota à imprensa, a socialista reforça que o edificado envolvente à Praça do Município é inquestionavelmente valioso do ponto de vista patrimonial e cultural, razão pela qual não pode, em circunstância alguma, ser posto em causa. Algo que, sublinha, “o PSD propositadamente ignorou, ou, pior, não fazia ideia”.

“Já basta de tanta atrocidade. O património do Funchal é de todos nós e não está a saque”, alerta Andreia Caetano, fazendo notar que a construção de um parque de estacionamento na Praça do Município vai contra todas as regras de mobilidade modernas e constantes do Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável, aprovado em 2018.

Ainda assim, a responsável pelo Grupo Municipal do PS não se mostra surpreendida com a “inércia e a incompetência” do executivo liderado pelo PSD nesta matéria. “Não fazem ideia do que podem fazer para melhorar a mobilidade do Funchal. O caos no trânsito a que diariamente se assiste no centro do Funchal seria incomportável com mais estacionamentos nesta zona central da cidade”, observa a deputada municipal, reafirmando a “falta de visão” e a “incapacidade” do executivo camarário para apresentar boas soluções.

Acusando os sociais-democratas de prometerem o que sabem não ser possível concretizar, enganando a população, Andreia Caetano remata que “por agora não teremos nenhum estacionamento na praça do município, mas veremos quantas mais promessas do PSD ficarão por cumprir”.