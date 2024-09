Pedro Coelho critica posição assumida por Costa Velho

Pedro Coelho vem hoje criticar as palavras de José Costa Velho, secretário-geral do Sindicato Nacional da Protecção Civil, que, ontem, na reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, da Assembleia da República, na audição com vista a apurar responsabilidade políticas no grande incêndio do mês passado na Madeira, colocou em causa o número de bombeiros que Pedro Ramos disse ter a Região.

“As declarações feitas pelo Sr. Dr. José Carlos da Costa Velho, Secretário-Geral do Sindicato Nacional da Proteção Civil, na Assembleia da República são, no mínimo, irresponsáveis e desinformadas”, diz o deputado madeirense eleito à Assembleia da República.

O social-democrata entende que “ao afirmar que «setecentos bombeiros, não tem a Ilha da Madeira, é mentira», revela não só uma ignorância grave, como desrespeita directamente o esforço e sacrifício dos mais de 700 bombeiros, profissionais e voluntários, que todos os dias arriscam as suas vidas pela segurança da população madeirense”, sustenta o parlamentar na República.

Para Pedro Coelho, “a propagação de afirmações falsas ou distorcidas é inaceitável”, ainda mais tratando-se de uma área tão sensível como a Protecção Civil.

E socorre-se dos “dados oficiais” para defender a clareza da sua argumentação. Diz pois que “a Madeira tem 729 bombeiros, conforme o Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses”. E, por conseguinte, “ignorar estes factos ou, pior ainda, manipular a verdade para fazer passar uma agenda, mina a credibilidade não apenas do sindicato que o Sr. Dr. representa, mas de todo o debate sobre segurança e proteção civil em Portugal”, reforça o madeirense eleito pela coligação ‘Madeira Primeiro’, que juntava PSD/Madeira e CDS/Madeira.

O parlamentar madeirense diz mesmo que as palavras de Costa Velho revelam uma "grave irresponsabilidade, confundindo a opinião pública e desrespeitando os seus próprios colegas".