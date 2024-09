Cristiano Ronaldo marca de penálti na vitória do Al Nassr

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo marcou hoje um golo de grande penalidade na vitória do Al Nassr na receção ao Al Wehda (2-0), em jogo da quinta jornada da Liga saudita de futebol.

O avançado português fez, aos 56 minutos, o segundo e último golo do encontro, depois de o brasileiro Ângelo adiantar, aos 41, a formação em que também alinhou de início Otávio.

Com este resultado, o Al Nassr sobe provisoriamente ao segundo lugar, com 11 pontos, a um do Al Hilal, de Jorge Jesus, que tem um jogo a menos, e com mais dois do que Al Ittihad, Al Shabab e Al Ettifaq, que também ainda não jogaram na quinta ronda.