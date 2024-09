Cristiano Ronaldo junta-se ao popular Fatal Fury

A SNK e Cristiano Ronaldo anunciaram uma colaboração que poderá resultar na presença do craque português no próximo jogo da popular série Fatal Fury.

Através das suas redes sociais, Cristiano Ronaldo partilhou um vídeo criado pela SNK através do qual é sugerido que CR7 estará presente em Fatal Fury: City of the Wolves, apesar de não ser confirmado directamente que será um dos lutadores.

A SNK diz, contudo, que “um jogador lendário junta-se a um jogo lendário”, por isso fica a sugestão que CR7 será mesmo uma personagem jogável em Fatal Fury: City of the Wolves.

Fatal Fury: City of the Wolves chegará a 24 de abril de 2025 para a PS5, PS4, Xbox Series e PC.

Recorde-se que o jogo Fatal Fury: King of Fighters nasceu na década de 90, registando um enorme sucesso no segmento dos 'fighting games'