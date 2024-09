Fisiologista do Nacional aborda temporada exemplar em termos físicos, que culminou na subida

Ao DIÁRIO-Desporto, Gonçalo Trindade abordou o papel fundamental da fisiologia no futebol profissional, uma área que tem como principal função “avaliar, discutir, planear e optimizar os atletas, de modo, a que não tenham tantas lesões musculares”.

Num treino é gerado cerca de 3.000 dados numéricos, com questionários, resultados de termografia e, é claro que depois tem de ser diluído e levado à equipa técnica de forma muito sucinta, para que a seguir consigam aplicar e retornar ao treino aquilo que é importante. Gonçalo Trindade, fisiologista

O entrevistado da rubrica semanal presente no canal do DIÁRIO, no Youtube, licenciou-se em Ciências do Desporto, fez mestrado em treino desportivo e especializou-se em fisiologia no futebol de alto rendimento.

Para trabalhar ao mais alto nível rapidamente percebeu que teria de continuar a aprofundar os seus conhecimentos, especializando-se ainda em reabilitação de lesões, monitorização e controlo do treino, nomeadamente, em GPS e, depois numa área muito mais específica, a termografia, que ainda não é muito utilizada em Portugal, mas que tem um impacto enorme na prevenção de lesões.

O Nacional contabilizou um número recorde de lesões ao longo da temporada 2023/24, que culminou com a subida dos alvinegros ao patamar mais alto do futebol português.

