Filipe Sousa destaca importância da apresentação de dois documentos da área da Protecção Civil

A Câmara Municipal de Santa Cruz apresenta amanhã, publicamente, a Carta de Riscos de Incêndio Rural e a Revisão do Plano Municipal de Proteção Civil. Filipe Sousa afirma que estes são documentos que "espelham a seriedade e a responsabilidade com que temos vindo a encarar a protecção das nossas pessoas e bens, sejam estes particulares ou colectivos".

O presidente, no seu habitual Ponto de Ordem, publicado ao domingo, destaca a importância da Carta de Riscos de Incêndio Rural, "que tem como finalidade identificar e mapear as áreas mais vulneráveis a incêndios rurais dentro do nosso município". Este é um documento que "fornece um levantamento preciso sobre o potencial de ignição e propagação do fogo, servindo como base para acções preventivas e de resposta".

Filipe Sousa explica ainda que este documento permite uma análise de vulnerabilidade, que "permitirá, ainda, a identificação de áreas críticas, tais como proximidade de habitações, infra-estruturas vitais, vias de comunicação e actividades agrícolas que possam ser afectadas em caso de incêndio". Fica ainda disponível um Histórico de Incêndios, sendo que esta revisão de ocorrências permitirá identificar padrões e áreas recorrentes de risco.

Não menos importante, é a contribuição que dará na definição das áreas prioritárias para ações preventivas, como criação e manutenção de faixas de gestão de combustível e aceiros; a implementação de campanhas de sensibilização e formação junto das comunidades locais, para evitar comportamentos de risco e promover a auto-protecção. Filipe Sousa

Mencionar ainda que esta carta tem integração com a Lei de Bases de Proteção Civil e com outros planos municipais para uma abordagem coordenada e eficiente. Alimenta directamente o Plano Municipal de Proteção Civil, que amanhã entra em discussão pública, nomeadamente no que diz respeito à preparação e resposta a este tipo de emergência, priorizando as áreas de maior risco e direcionando os recursos adequadamente.

A apresentação decorre pelas 17 horas no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz.