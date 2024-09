Inatel Funchal associa-se ao Encontro de Teatro Comunidade e Artes Participativas

A Inatel Funchal, no âmbito da sua acção territorial tem vindo a apostar na diversidade, demonstrando estar activa e a dar o seu contributo para a reflexão colectiva e interdisciplinar da actividade cultural na Região, associa-se, de 2 a 4 de Outubro de 2024, ao Encontro de Teatro Comunidade e Artes Participativas.

Este evento, que terá lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias e em diversos espaços exteriores da cidade, reunirá 35 artistas comunitários e investigadores de Portugal, Argentina, França, Itália, México e Brasil.

Com o tema ‘Teatro e Comunidade – Práticas Artísticas e Construção de Futuro’, o encontro contará com 16 intervenções de especialistas, organizadas em três mesas redondas moderadas por Celina Pereira, jornalista, Tito Lívio, crítico e escritor, e Isabel Bezelga, directora do Departamento de Artes Cénicas da Universidade de Évora.

Além das discussões, serão realizadas seis oficinas práticas ao longo dos três dias, abordando uma variedade de temas desde a ‘Criação Transteatral Comunitária’ até ‘Máscaras Expressivas e Objetos Culturais’.

O encontro também oferecerá uma série de espectáculos e performances de arte participativa, culminando no último dia, com a performance ‘8 olhos, 240 mãos e um bairro’ em espaço público.

Este evento é co-organizado pela Fundação Inatel e pela Câmara Municipal do Funchal, tendo como dinamizador a Rede Internacional de Teatro Comunidade e Artes Participativas–HUG e a Associação OLHO-TE, em parceria com várias instituições académicas e culturais, e conta também com o apoio da Secretaria Regional do Turismo e Cultura da Madeira.