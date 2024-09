Rui Caetano acusa o Governo de "roubar" os impostos dos madeirenses

A intervenção de Brício Araújo motivou reacções da bancada socialista. A primeira foi de Jacinto Serrão que explicou que a proposta é um projecto de resolução, uma recomendação do Governo e que não tem impacto imediato, mas irá obrigar a incluir a medida no próximo orçamento regional.

Mais dura foi a intervenção de Rui Caetano que contestou as afirmações de Brício Araújo que destacou as medidas para devolução, já este mês, de verbas do IRS, devidas pelas actualização das taxas.

"Não estão a dar nada, estão é a devolver o que roubaram ao longo destes anos", acusou.

Rui Caetano lembrou as obras "desastrosas" e as "negociatas" do PSD que levaram a uma dívida elevada que obrigou a cumprir o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro.

"Os governos do PSD roubaram aos madeirenses e por isso é que estamos a pagar os impostos que pagamos", acusa.