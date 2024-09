Impostos rendem receitas recorde ao Governo Regional em 2023

Para as contas positivas do sector institucional da APR da Madeira em 2023, contribuiu fortemente as receitas dos impostos cobrados, nomeadamente de empresas e do trabalho, levando a que "a capacidade líquida de financiamento de 24,6 milhões de euros, ou seja, um saldo positivo, enquanto no ano anterior havia apresentado uma necessidade líquida de financiamento de 145,6 milhões de euros, isto é, um saldo negativo, que correspondeu a 2,4% do PIB", informa a Direcção Regional de Estatística da Madeira.

"Note-se que os valores actuais do PIB se encontram ancorados na Base 2016, estando prevista a passagem para a Base 2021 em Dezembro de 2024, altura em que também será divulgado o PIB provisório de 2023", muito provavelmente em novo registo recorde, depois dos 6.020,5 milhões de euros em 2022.

Voltando às receitas, "no ano de 2023, a receita total da APR da Madeira rondou os 1.841,9 milhões de euros, tendo aumentado 17,8% face a 2022 (+277,7 milhões de euros)", refere a DREM, "com a receita corrente a crescer 18,7% (+278,1 milhões de euros)". E afiança: "As três grandes componentes da receita corrente cresceram, destacando-se a variação de +34,3% nos impostos sobre o rendimento e o património, explicado pelo aumento na receita do Impostos sobre o rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). Os impostos sobre a produção e a importação cresceram 10,2%, tendo as receitas com as contribuições sociais subido 6,4%."

Já a "receita de capital passou de 77,1 milhões de euros em 2022 para os 76,8 milhões de euros em 2023, tendo diminuído em 0,5%", aponta.

Foto DREM

No que toca à despesa total da APR da Madeira no ano passado, esta "atingiu os 1.817,3 milhões de euros (1.709,8 milhões de euros no ano anterior), apresentando um aumento de 6,3% face ao ano anterior, em virtude do crescimento da despesa corrente (+10,8%), já que a despesa de capital registou uma diminuição de 20,4%", aponta.

Justifica-se por estas razões: "Para o aumento da despesa corrente contribuiu o acréscimo registado nas remunerações dos empregados (+11,1%), refletindo as atualizações salariais, as atualizações da retribuição mínima mensal garantidas e do subsídio de refeição. Acresce ainda o efeito de atualizações específicas, na área da saúde, algumas das quais com impacto retroativo e cujo pagamento ocorreu em 2023 e ainda nas prestações sociais (exceto transferências sociais em espécie), que aumentaram 4,0%, bem como o consumo intermédio que aumentou 17,3%."

E acrescenta-se: "Salienta-se, ainda na despesa corrente, a redução dos subsídios pagos em cerca de 34,6%. Na despesa em juros antes da afetação dos serviços de intermediação financeira indiretamente medidos (SIFIM), observa-se um aumento de 27,3% face ao ano anterior, explicada essencialmente pela subida da taxa de juro. A diminuição verificada na despesa de capital decorreu fundamentalmente da redução das transferências de capital pagas (-60,4%), que o crescimento da formação bruta de capital (+4,4%) foi insuficiente para contrariar."

Sendo assim, "o saldo global da APR da Madeira melhorou em cerca de 170,2 milhões de euros entre 2022 e 2023, originando uma capacidade de financiamento de 24,6 milhões de euros em 2023. Esta evolução positiva resultou de um aumento na receita (+17,8%) mais significativo do que o observado para a despesa (+6,3%)", conclui.