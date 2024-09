Governo Regional manifesta pesar pelo falecimento de António Drumond Borges

O Governo Regional e o seu Presidente, Miguel Albuquerque, manifestaram, esta segunda-feira, o mais profundo pesar pelo falecimento, ontem, de António Alberto Andrade Drumond Borges.

“O Executivo Madeirense vem endereçar à família enlutada os mais sinceros pêsames e associar-se à sua dor, aproveitando para enaltecer a figura ilustre que mereceu a admiração e o reconhecimento públicos, na Região e fora dela, pelos contributos na valorização e divulgação da Região e dos seus setores turístico, cultural e social”, lê-se na nota à imprensa, que traça também algum do percurso do falecido.

“Em 1964, António Borges assumiu, aquando da renovação do Savoy Hotel, o cargo de Subdiretor, passando, depois, a Diretor e Administrador da Sociedade de Empreendimentos Siet Savoy, Lda., Hotel Santa Isabel, assim como da agência de viagens Savoy.

Em 1966 promoveu a criação da Escola Hoteleira – a segunda do País –, tendo desempenhado, durante dois anos, o cargo de diretor hoteleiro.

Foi um dos fundadores e administrador da Import-Export Unigel, empresa que contribuiu grandemente para suprir as necessidades alimentares hoteleiras da Região.

Foi fundador da Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal.

Notabilizou-se igualmente no associativismo, designadamente através do Rotary Clube do Funchal, tendo granjeado distinções e títulos.

A partir de 1980, e durante duas décadas, representou os Estados Unidos da América, enquanto Agente Consular, tendo sido reconhecido por Congressistas, Embaixadores e Senadores, com diversas distinções.

Foi agraciado, em 2004, por Dom Duarte Pio, com o Grau de Cavaleiro Honorário da Ordem de S. Miguel de Ala.

Em novembro de 2014 foi agraciado pelo Governo da Região Autónoma da Madeira com a Insígnia Autonómica de Distinção – Medalha e, em julho de 2023, com a Insígnia Autonómica de Valor – Medalha.

Distinguiu-se ainda no desporto, na sua modalidade de eleição – o ténis –, tendo figurado entre os melhores atletas do País”.

“É este ilustre Madeirense, que o Governo Regional e o seu Presidente pretendem homenagear, sublinhando a sua gratidão para com os relevantes serviços prestados à nossa Região”, refere o Executivo.