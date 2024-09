Lombada da Ponta do Sol recebe Assembleia Municipal descentralizada

Esta quinta-feira, 26 de Setembro, terá lugar a terceira Assembleia Municipal da Ponta do Sol descentralizada na Lombada. " É com grande satisfação que realizamos esta Assembleia Municipal no Solar dos Esmeraldos, uma ‘casa’ que é de todos os ponta-solenses, que funciona como escola, mas que se deve abrir à comunidade para outras iniciativas sempre que possível", afirma Carlos Coelho, presidente do órgão autárquico.



Honrando o compromisso assumido pelo presidente da Assembleia Municipal no início do mandato, já foram realizadas reuniões em todas as freguesias do concelho, tendo passado, em 2022, pelo Carvalhal (Canhas) e, em 2023, pela Madalena do Mar, num périplo que pretende percorrer no futuro outros tantos sítios da Ponta do Sol.

“É nosso dever ir ao encontro das pessoas, a Assembleia Municipal é o órgão de poder local mais importante e tem o dever de envolver a população, porque estou convicto que a participação cívica não deve – nem pode – terminar no momento do voto”, disse Carlos Coelho.

Esta iniciativa é aberta a todos os que queiram assistir e vem proporcionar a oportunidade de dar a conhecer as funções, o trabalho e as responsabilidades da Assembleia Municipal, contribuindo para um reforço da transparência da atividade política local.