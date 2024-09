Inscrições para o 'Madeira Curtas' até 31 de Março de 2025

Foi apresentada, na manhã desta terça-feira, no Museu de Eletricidade, a 14.ª edição do 'Madeira Curtas', sob o tema 'Juntos Somos Melhores'. Esta iniciativa, organizada pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e operacionalizada pela Direção Regional de Educação, através do Programa EDUCAmedia, da Divisão de Recursos Educativos Digitais, tem como objectivo promover o trabalho realizado nas escolas/instituições, em torno de temas sociais diversos, através da utilização de meios tecnológicos, capacitar os participantes para uma melhor e mais rica utilização das tecnologias audiovisuais no contexto escolar e pessoal, e potenciar a interação, a troca de ideias e partilha de conhecimentos entre os participantes.

A primeira edição do Madeira Curtas, em 2010, contou com a participação de oito instituições de ensino, um número que desde então não parou de crescer – em 2020 foi acrescentada uma vertente internacional – até atingir, em 2023, 894 trabalhos, oriundos de 93 países, a concurso.

O regulamento do Madeira Curtas tem como principais itens vídeos com duração máxima de 3 minutos, incluindo o tempo destinado às informações respeitantes à sua realização; apesar da interpretação livre, o trabalho tem de ter relação com o tema proposto; a resolução mínima obrigatória é de 1280x720 pixels (HD); são aceites quaisquer géneros, como documentários, entrevistas, ficção, animação, etc.

A inscrição no concurso poderá ser feita até 31 de Março e a entrega dos trabalhos até 7 de Abril de 2025, sendo estas as categorias premiadas: Imagem, Som, Representação, Curta-metragem Júnior, Curta-metragem de Animação, Curta-metragem Escolar, Curta-metragem e Escolha do Público.

Para Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, o Madeira Curtas' espelha o que de melhor a tecnologia traz à sociedade. "Só é possível que este projeto atinja esta dimensão porque tem como suporte a tecnologia. Sem ela não seria possível ter estes níveis de participação, não seria possível a convergência de participantes de todo o mundo, não seria possível conseguirmos estar mais próximos», relevou, sublinhando a presença da tecnologia no nosso quotidiano".

"O que é importante é podermos perceber quais as vantagens da tecnologia, como é que podemos utilizá-la para o nosso desenvolvimento, para o bem comum", perspectivou o governante, aludindo a esta 14.ª edição do 'Madeira Curtas'. "Juntos seremos melhores, não temos dúvida. O que interessa é podermos continuar a caminhar neste processo de formação das nossas crianças e dos nossos jovens, e que as nossas escolas continuem a responder de forma positiva aos desafios, olhando de forma positiva para a tecnologia", concluiu Jorge Carvalho.