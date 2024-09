Marcha por uma "Venezuela Livre" este sábado no Funchal

O Comando Com Venezuela em Portugal vai realizar no próximo sábado, 28 de Setembro, uma marcha no Funchal por uma 'Venezuela Livre', pelas 17h30.

Em nota enviada à comunicação social, é explicado que têm como ponto de concentração a Praça do Município, no Funchal, partindo em marcha pelas ruas do Funchal até à Quinta Vigia, onde esperam "ser recebidos pelo Presidente da Região Autónoma da Madeira ou por um representante do governo". Após a recepção seguem até ao Parque de Santa Catarina.

Os organizadores desta marcha estarão em frente ao Palácio da Justiça pelas 17 horas.

"No dia 28 de Setembro, venezuelanos de todo o mundo vão se mobilizar pela liberdade da Venezuela. Nesta ocasião, os venezuelanos fazem um apelo internacional em virtude do triunfo eleitoral do candidato Edmundo González Urrutia, para que países livres em todo o mundo o reconheçam como presidente eleito da Venezuela e exijam maior ação do Tribunal Penal Internacional diante da onda de crimes contra a humanidade.", refere a nota enviada.