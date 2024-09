Centro da Mãe com acções sobre prevenção da gravidez na adolescência

O Centro da Mãe preparou para os dias 26, 27 e 28 de Setembro um conjunto de iniciativas com vista a assinalar o Dia Mundial da Prevenção da Gravidez na Adolescência, efeméride que no calendário é celebrada amanhã.

Serão duas as acções principais a realizar, uma delas dirigida aos jovens, outra aos técnicos que trabalham na área da juventude.

A primeira acontece já esta quinta-feira, na sala da Assembleia Municipal do Funchal, pelas 14 horas. A outra sessão dirigida aos técnicos vai decorrer nos dias 27 e 28 de Setembro, com a organização a traçar como objectivos a aquisição e reciclagem de conhecimentos sobre técnicas de abordagem aos jovens sobre o tema da sexualidade e as relações entre pares na adolescência.