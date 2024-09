Pedro Ramos não se pronuncia sobre buscas no IASaúde e detenção de Bruno Freitas

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, que tem a tutela do Instituto de Administração da Saúde (IASaúde, recusou qualquer comentário em relação às buscas ontem realizadas naquele instituto e a detenção do seu presidente, Bruno Freitas, no âmbito da operação 'Ab Initio'.

Pedro Ramos, à margem da cerimónia que assinalou o arranque da Campanha de Vacinação Sazonal contra a Gripe e a Covid-19, no Centro de Saúde do Bom Jesus, disse apenas que "as denúncias anónimas continuam", acrescentando que o momento é de deixar "que as instituições façam o seu trabalho", sentenciado não ter "mais nada a dizer".