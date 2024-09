Metsola disponível para colaborar com António Costa na resposta aos desafios da UE

A líder do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, manifestou-se hoje disponível para colaborar com o presidente eleito do Conselho Europeu, António Costa, com quem se reuniu, na resposta aos desafios da União Europeia (UE).

"Unidos responderemos aos desafios comuns", escreveu Metsola, numa mensagem divulgada na rede social X, onde divulgou uma fotografia do encontro com o antigo primeiro-ministro português, que assume o cargo europeu em 01 de dezembro, e com quem manteve hoje "uma excelente conversa".

"Enquanto se prepara para o seu novo papel como presidente do Conselho Europeu e enquanto o Parlamento Europeu começa a examinar os comissários indigitados: estes são momentos cruciais para a Europa", adiantou, ilustrando uma fotografia de ambos no seu gabinete.

Com a apresentação, na terça-feira, dos nomeados para o Colégio de Comissários, está aberto o processo de confirmação, tendo o hemiciclo europeu de realizar as audições individuais dos escolhidos em comissões parlamentares, antes de votar o novo executivo como um todo.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, atribuiu a Maria Luís Albuquerque, candidata a comissária europeia proposta por Portugal, a pasta dos Serviços Financeiros e União da Poupança e Investimento.

