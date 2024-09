RIR aponta falta de alojamento acessível e falta de parques de campismo na Região

O RIR teceu duras críticas, através de comunicado, em relação à postura do Governo Regional face ao turismo, apontando os motivos que o partido considera estarem na origem das atitudes praticadas por alguns turistas.

Liana Reis indica que temos vindo a ser confrontados com notícias de tendas montadas em parques de merendas, tendas montadas em miradouros, turistas a usarem rotundas em plena cidade do Funchal para aventuras descabidas e a utilizarem a via pública para secar roupa.

"Até quando teremos de viver com isto?", questiona o partido, considerando que "se não existem alojamentos a preços acessíveis é porque Miguel Albuquerque aposta em turismo de luxo mas esquece-se que nem todos os que nos visitam podem despender de quantias exorbitantes para viagens e estadias cá na ilha".

A sua teimosia em acabar com os parques de campismo é também resultado de algumas práticas errantes deste turismo massificado. Preocupam-se com a imagem e a marca Madeira mas não se preocupam em dar oportunidade a todos os que pretendem visitar-nos. E muito menos em sancionar atitudes impróprias por parte de alguns turistas, pois caso o fizessem a imagem que tanto querem passar seria manchada! Liana Reis

A coordenadora regional do partido considera ser inadmissível toda esta situação: "Ora que se lixem os madeirenses, pois aqui não mandam nada… afinal a nossa ilha pertence aos «donos disto tudo» e não a quem arduamente trabalha para o crescimento económico e social da Madeira".