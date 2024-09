Nova manhã de enchente e trânsito caótico no Pico do Areeiro

Os acessos ao Pico do Areeiro registam, hoje, mais uma manhã caótica com grande fluxo de turistas e viaturas.

Nesta terça-feira, vários condutores voltaram a deixar os carros mal estacionados e há relatos que o trânsito está um caos e encontra-se mesmo parado. "Os carros nem para a frente nem para trás", conta uma testemunha.

Foto Horácio Pinto

O Governo Regional criou parques de estacionamento na zona mais abaixo para evitar os congestionamentos, providenciando o transporte público até ao início do trilho. No entanto, dezenas de condutores optam por deixar os carros parados no meio das estradas, conforme ilustram as imagens.