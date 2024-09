Fátima Lopes lançou colecção dedicada à Madeira há 12 anos

‘Madeira, Luxuriant Paradise’ foi o nome dado à colecção da estilista Fátima Lopes, apresentada há 12 anos, no Paris Fashion Week. Foi uma colecção completamente dedicada à Madeira, recorrendo a memórias da sua infância e adolescência.

“É a primeira vez que faço uma colecção inspirada numa região e neste caso é a minha terra, são as minhas origens e acaba por ser uma viagem pelas minhas memórias de infância”, explicou a estilista madeirense ao DIÁRIO, em 2012.

A inspiração foi colhida nos elementos mais característicos da Região como o mar, as flores, o sol e as paisagens, tudo apresentado de uma forma glamourosa. Fátima Lopes descrevia as memórias de infância como sendo das melhores que tinha da sua vida, motivo que a levou a tomar a decisão de se inspirar nesta temática.

Como estava já habituada, a profissional da moda ia apresentar uma colecção com vários vestidos sensuais.