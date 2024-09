'Turismo na Madeira: Presente e Futuro' dá o mote para conferência no Museu de Electricidade

A conferência 'Turismo na Madeira: Presente e Futuro', inserida no Dia Mundial do Turismo, vai realizar-se no dia 27 de Setembro, entre as 9h30 e as 12h30, no Museu de Eletricidade Casa da Luz. Esta é uma iniciativa da Associação de Investigação Científica do Atlântico (AICA), em parceria com a Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM). Este é um evento gratuito e de entrada livre.

'A Visão dos Profissionais do Turismo' é o tema do primeiro painel, que vai juntar uma Guia Intérprete, um Diretor de Hotel, uma recepcionista/Relações Públicas de um Hotel de 5 estrelas, um gestor de Agência de Viagens e um animador turístico. O objectivo é que apresentem as várias experiências na relação profissional/turista e transmitir aos participantes as observações que os turistas têm vindo a evidenciar ao longo dos anos, relativamente às alterações que a Região tem vindo a apresentar.

Depois, segue-se o painel 'Turismo: Oportunidades e Desafios', que terá como oradores dois Professores Doutores que irão apresentar as comunicações “A Cultura e o Turismo” e “Clima, Sustentabilidade Ambiental e Turismo”. "Teremos a relação entre a cultura e o turismo que existe em todos os territórios e os impactos do clima no turismo, assim como os efeitos deste nas áreas geográficas e no desenvolvimento sustentado, onde inclui a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade económica e a sustentabilidade social", refere nota à imprensa.