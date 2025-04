A equipa principal do CS Marítimo venceu esta tarde o Benfica B no Benfica Campus, no Seixal, com direito a reviravolta no marcador em jogo a contar para a 29.ª jornada da II Liga.

Melro marcou aos 25 minutos para a equipa da casa, após boa entrada dos madeirenses, numa primeira parte equilibrada, mas com os benfiquistas mais eficazes.

Na segunda parte, aos 55 minutos, o avançado Alexandre Guedes empatou servido por Michel Costa. O mesmo Michel Costa viria marcar o golo da reviravolta, com um bom remate à entrada da área, aos 89 minutos.

Com este resultado, o Marítimo alcança os 37 pontos e afasta-se da zona de despromoção, mas ainda não garantiu a permanência, único objectivo que resta desta época em que o clube madeirense tem, surpreendentemente, melhores resultados fora do que em casa.

Ocupa agora a 11.ª posição, sendo que na próxima jornada, a 30.ª da II Liga, o Marítimo recebe o CD Mafra, último classificado da competição. O jogo tem data e hora marcada para dia 20 de Abril, às 15h30.