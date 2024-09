Eucalipto de grande porte encerrou estrada no Cabo Girão

Um eucalipto de grande porte tombou sobre uma das estradas de acesso ao Cabo Girão, na freguesia da Quinta Grande, impedindo a passagem de veículos, alguns dos quais que se dirigiam para o miradouro local.

O alerta foi dado na manhã deste sábado ao Serviço de Protecção Civil Municipal que encaminhou uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos que desobstruir a via.

O piquete está neste momento a proceder ao corte e desmembramento da árvore de grande porte com o apoio de motosserras e material empilhador. Durante os trabalhos, o troço viário esteve interrompido.

Com 580 metros de altitude, o Miradouro do Cabo Girão, com uma plataforma suspensa que tira proveito da panorâmica do cabo mais alto da Europa, é uma das grandes atracções turísticas da Madeira.