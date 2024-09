Trump garante aos seus apoiantes que não se renderá e "nada" irá fazê-lo "abrandar"

Donald Trump disse esta noite aos seus apoiantes que está "seguro e bem", que não se renderá e que "nada" irá fazê-lo "abrandar", na sequência do incidente com disparos com armas de fogo junto ao local onde se encontrava.

Num email enviado aos seus apoiantes, citado pela agência Associated Press, o candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos escreveu: "Houve tiros na minha vizinhança, mas antes que os rumores comecem a ficar fora de controlo, queria que ouvissem isto primeiro: EU ESTOU SEGURO E BEM!".

"Nada me vai fazer abrandar. Nunca me renderei!", acrescentou o ex-Presidente norte-americano.

O FBI fez entretanto saber que está a investigar "o que parece ser uma tentativa de assassinato" de Donald Trump.

Agentes dos serviços secretos norte-americanos que acompanham o candidato abriram no sábado fogo depois de terem avistado uma pessoa com uma arma de fogo perto do clube de golfe de Donald Trump em West Palm Beach, na Florida.

O incidente decorreu quando o candidato presidencial republicano estava a jogar golfe, de acordo com dois agentes da autoridade, segundo a AP. Não foram registados feridos.

A pessoa avistada com uma arma do tipo AK47 fugiu num veículo todo-o-terreno e foi mais tarde detida num condado vizinho pelas forças policiais locais, ainda segundo as autoridades, que falaram sob condição de anonimato, no contexto de uma investigação em curso.

A arma de fogo foi recuperada no local, perto do campo de golfe de Trump, segundo a informação de um dos agentes à AP.

O campo de golfe foi parcialmente encerrado enquanto Trump jogava e os agentes estavam alguns buracos à sua frente, quando repararam na pessoa com a arma de fogo, disseram os agentes.

A pessoa pareceu empurrar o cano da espingarda através da linha da vedação e foi então que os agentes dispararam, acrescentaram.

Este incidente ocorreu cerca de dois meses depois de uma tentativa de assassinato contra a vida de Donald Trump num comício de campanha na Pensilvânia.

Segundo os Serviços Secretos dos Estados Unidos, o incidente deu-se pouco antes das 14:00 locais (18:00 TMG).

Há cerca de dois meses, Trump foi baleado durante uma tentativa de assassinato num comício na Pensilvânia, tendo uma bala atingido de raspão uma orelha.

Donald Trump regressou à Flórida este fim de semana, depois de uma viagem pela Costa Oeste, que incluiu um comício na sexta-feira à noite em Las Vegas e uma angariação de fundos no Utah.

Trump passa frequentemente a manhã a jogar golfe, antes de almoçar no Trump International Golf Club West Palm Beach, que é um dos três campos que possui no estado.

Desde a tentativa de assassinato em julho, o candidato republicano tem tido uma segurança reforçada. Quando esteve na Trump Tower, em Nova Iorque, uma fila de camiões estacionou num muro no exterior do edifício, e nos comícios ao ar livre fala agora por detrás de um recinto de vidro à prova de bala.

O Presidente Joe Biden e a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris foram informados sobre os disparos registados perto do campo de golfe de Trump e manifestaram-se "aliviados" por estar em segurança, segundo a Casa Branca, citada pela AP.

"Fui informada da ocorrência de tiros perto do antigo Presidente Trump e da sua propriedade na Florida e estou feliz por ele estar são e salvo. A violência não tem lugar na América", escreveu a candidata presidencial democrata numa declaração própria, que divulgou na rede social X.