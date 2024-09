Wanderlust volta a passar pelo Funchal

O Wanderlust voltará a passar pelo Funchal. Patrocinado pela Tetley, o evento terá lugar no dia 5 de Outubro.

Organizado pela Soma e com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, da Câmara Municipal do Porto e da Direcção Regional de Turismo da Madeira, o Wanderlust "é uma óptima oportunidade para experimentar diferentes actividades físicas e para se conectar com uma comunidade vibrante que procura melhorar o seu bem-estar físico, mental e social", revela a organização.

Nuno Carvalho, responsável pelo Wanderlust Portugal, não tem dúvidas sobre a importância do evento.

Em tempos de constante mudança e desafios, o Wanderlust celebra a importância da felicidade e do bem-estar físico e mental. Acreditamos que encontrar equilíbrio e harmonia interior é essencial para uma vida plena e com propósito. Por isso, o nosso compromisso passa por proporcionar um espaço onde todos - mesmo aqueles que não têm no yoga ou no exercício físico uma prática do dia-a-dia - possam explorar práticas que promovam saúde, alegria e conexão, inspirando uma jornada contínua de autodescoberta e crescimento pessoal". Nuno Carvalho

O Wanderlust passará igualmente pelas cidades de Lisboa e Porto.

O Triatlo Mindful que tem início no Palco Principal às 9h00, com uma aula de Hiit (high intensity training), seguida de uma experiência de yoga única ao ar livre, uma aula de meditação, guiada pelos melhores professores internacionais, e termina com uma aula de House Dance que promete muita dança e algumas coreografias.

Mas há muito mais a acontecer durante a tarde. Desde DJ’s e aulas no palco principal em formato Silent Disco, com auscultadores sem fios, até aos espaços dedicados a palestras e workshops. No relvado multiplicam-se actividades como Cycling, Yoga Aéreo e Warrior, e no Kula Market a oportunidade para conhecer marcas nacionais e internacionais alinhadas com o conceito mindful do Wanderlust.

Professores, speakers e músicos reconhecidos a nível nacional e internacional completam o cartaz e prometem experiências e conversas poderosas. Além do palco Tetley Tea Garden, o festival contará com o palco ‘Somos Infinitos’, liderado por Noor Palma, uma das opinion leaders no desenvolvimento pessoal em maior crescimento em Portugal, que receberá convidados como Vera Kolodzig, Fred Canto e Castro, Satya, entre outros. Haverá também o palco ‘A Nossa

Voz’, de Lisa Joanes, com convidados especiais como o Dr. Manuel Pinto Coelho e Sofia de Castro Fernandes (Às Nove). Entre os destaques, estão as talks com a ex-directora financeira da Microsoft Rita Piçarra e com a CEO da Happiness Business School, Madalena Carrey, no Tetley Tea Garden, entre um vasto painel de convidados de renome.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e no site do Wanderlust, com valores promocionais de 25 euros para grupos com mais de 3 pessoas, com a utilização do código FRIENDS, através da compra no site oficial. A entrada é gratuita para crianças até 12 anos.